रीको का अनुभाग अधिकारी 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जोधपुर शहर चौकी ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए जैसलमेर रीको कार्यालय में अनुभाग अधिकारी पद पर कार्यरत भवानी शंकरस्वामी को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसीबी की जोधपुर शहर इकाई को इस आशय की एक शिकायत मिली कि कार्यालय वरिष्ठ प्रबंधक रीको जैसलमेर में अनुभाग अधिकारी भवानी शंकर स्वामी ने परिवादी की भाभी के नाम जैसलमेर के किसनघाट औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट को रीको ने वर्ष 2024 में निरस्त कर दिया।
जिस पर परिवादी ने अपील की तो रीको जैसलमेर की ओर से प्लॉट पुन: बहाल कर दिया गया। उक्त भूखण्ड पर कार्य शुरू करवाने व पत्रावली में कागजात ऑनलाइन करने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी ने बताया कि इससे वह परेशान हो गया। जिस पर उपमहानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में उप अधीक्षक पुलिस किशनसिंह चारण मय जाब्ता ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए भवानी शंकर स्वामी को 30 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
एसीबी राजस्थान की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्रवाई जारी है। एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।
