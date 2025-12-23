रीको का अनुभाग अधिकारी 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जिस पर परिवादी ने अपील की तो रीको जैसलमेर की ओर से प्लॉट पुन: बहाल कर दिया गया। उक्त भूखण्ड पर कार्य शुरू करवाने व पत्रावली में कागजात ऑनलाइन करने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी ने बताया कि इससे वह परेशान हो गया। जिस पर उपमहानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में उप अधीक्षक पुलिस किशनसिंह चारण मय जाब्ता ने ट्रेप कार्रवाई करते हुए भवानी शंकर स्वामी को 30 हजार रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।