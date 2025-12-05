राजस्थान के पर्यटन पर बढ़ता सांस्कृतिक प्रदूषण, बुजुर्ग संग शर्मनाक हरकत के बाद आपत्तिजनक वीडियो और ठगी से सैलानी परेशान

हाल के समय में ‘कन्वेंसर’ शब्द पर्यटन कारोबार में तेजी से प्रचलित हुआ है। ये लोग हैंडीक्राफ्ट शोरूम, होटल, रिसोर्ट और कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एक तय कमीशन लेकर ये पर्यटकों की ढुलाई करते हैं और वाहन चालकों व गाइड्स से तालमेल बनाकर उन्हें अपने सम्बद्ध प्रतिष्ठानों तक पहुंचाते हैं। इस तंत्र की वजह से पर्यटकों का वास्तविक अनुभव प्रभावित हो रहा है।