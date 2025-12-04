जैसलमेर: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी, 20 मिनट तक बीच रास्ते में रुकी ट्रेन

Swarnanagari Express (Patrika Photo)
Swarn Nagri Express: जैसलमेर: दिल्ली से जैसलमेर आ रही स्वर्णनगरी एक्सप्रेस ट्रेन लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव के पास अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार, ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर चल रही थी कि तभी ट्रैक पार कर रहे गोवंश का एक बड़ा झुंड सामने आ गया।
बता दें कि लोको पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन पर आपात ब्रेक लगाया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि, तेज ब्रेक लगने के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी उत्पन्न हो गई और ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई।
तकनीकी समस्या आने के कारण ट्रेन करीब 20 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही। सर्द मौसम और लंबे इंतजार के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक रुकने से कुछ यात्री ट्रेन में हलचल की वजह से घबरा भी गए, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी तेजी से मौके पर पहुंचे। उन्होंने इंजन की जांच कर तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया। मरम्मत कार्य पूरा होते ही ट्रेन को दोबारा सुरक्षित रूप से जैसलमेर की ओर रवाना कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि लोको पायलट की तत्परता से न केवल गोवंश की जान बची, बल्कि किसी तरह की अनहोनी भी टल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि इस क्षेत्र में अक्सर गौवंश रेलवे ट्रैक पार करता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन जाती है। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक और आसपास के इलाके का निरीक्षण भी किया।
