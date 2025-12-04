जैसलमेर: स्वर्णनगरी एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी, 20 मिनट तक बीच रास्ते में रुकी ट्रेन

अधिकारियों ने बताया कि लोको पायलट की तत्परता से न केवल गोवंश की जान बची, बल्कि किसी तरह की अनहोनी भी टल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि इस क्षेत्र में अक्सर गौवंश रेलवे ट्रैक पार करता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन जाती है। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रैक और आसपास के इलाके का निरीक्षण भी किया।