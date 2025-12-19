ऐतिहासिक सोनार किले का वैकल्पिक रास्ता अब यूनेस्को से निकलेगा

पिछले महीनों जैसलमेर की यात्रा पर आए केंद्रीय पर्यटन और कला-संस्कृति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिला प्रशासन और नगरपरिषद के अधिकारियों के साथ सोनार दुर्ग के संबंध में बैठक की थी। इसमें मुख्य रूप से दुर्ग से दूसरा रास्ता निकालने पर विचार-विमर्श किया गया। शेखावत ने अधिकारियों से इस संबंध में शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार वैकल्पिक रास्ते के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर एएसआइ को सौंपी जा चुकी है। गौरतलब है कि अब तक एएसआइ सोनार दुर्ग की मौलिकता का हवाला देते हुए वैकल्पिक मार्ग के मसले को दरकिनार करता रहा है, लेकिन अब केंद्रीय पर्यटन एवं कला-संस्कृति मंत्री का पद गजेंद्रसिंह शेखावत के सम्भालने के बाद हालात परिवर्तित हुए हैं। लाखों सैलानियों के साथ हजारों स्थानीय आबादी की सुगमतापूर्वक आवाजाही के लिए दुर्ग से अतिरिक्त रास्ते की जरूरत को उच्च स्तर पर महसूस किया गया है।