आरजेएस 2024: अर्जुन देवड़ा को 44वीं रैंक, कहा- कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना

जैसलमेर जिले के लाठी गांव निवासी अर्जुन देवड़ा ने राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रदेश में 44वीं रैंक हासिल की है। अर्जुन पुत्र वासूदेव देवड़ा ने गांव में प्रारंभिक शिक्षा और जैसलमेर में उच्च माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ वे एयरफोर्स में चयनित हो गए। देशसेवा के साथ ही उन्होंने एलएलबी व एलएलएम भी किया। लगातार 20 वर्षों तक एयरफोर्स में सेवाएं देने के बाद गत जुलाई माह में वे सेवानिवृत्त हुए।
सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस की परीक्षा दी। जिसका शुक्रवार को परिणाम घोषित हुआ। परिणाम में उन्होंने बाजी मारी और उनका 44वीं रेंक पर चयन हुआ है। जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। ग्रामीणों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। उनके पिता किसान थे और माता गृहणी है। उन्होंने बताया कि आरजेएस उनका सपना था और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुकाम कठिन नहीं होता है। सही दिशा में उचित मार्गदर्शन के साथ मेहनत की जाती है तो सफलता हासिल होती ही है। उन्होंने युवाओं को कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
