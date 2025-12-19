आरजेएस 2024: अर्जुन देवड़ा को 44वीं रैंक, कहा- कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना

सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस की परीक्षा दी। जिसका शुक्रवार को परिणाम घोषित हुआ। परिणाम में उन्होंने बाजी मारी और उनका 44वीं रेंक पर चयन हुआ है। जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। ग्रामीणों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। उनके पिता किसान थे और माता गृहणी है। उन्होंने बताया कि आरजेएस उनका सपना था और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुकाम कठिन नहीं होता है। सही दिशा में उचित मार्गदर्शन के साथ मेहनत की जाती है तो सफलता हासिल होती ही है। उन्होंने युवाओं को कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।