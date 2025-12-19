रेतीले धोरों में अनार की खुशबू, साधारण पानी से खेती की नई कहानी

कृषि विज्ञान केंद्र पोकरण के प्रशिक्षण शिविरों और प्रसार गतिविधियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अनार की खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी हासिल की। वर्ष 2015 में गुजरात के मेहमदाबाद से करीब 1700 अनार के पौधे मंगवाकर 12 बीघा भूमि में बगीचे के रूप में रोपण किया गया। शुरुआती तीन वर्षों तक पौधों की नियमित देखभाल की गई। सिंचाई साधारण पानी से की गई और पोषण के लिए गोबर की देशी खाद का उपयोग किया गया। धैर्य और निरंतर मेहनत का परिणाम यह रहा कि बगीचे से उन्नत किस्म के लाल, सूर्ख और स्वादिष्ट अनार तैयार हुए। वर्तमान में एक अनार के पौधे से औसतन 10 से 15 किलोग्राम तक उत्पादन हो रहा है। शुरुआत में फसल की बिक्री स्थानीय बाजारों में की गई, लेकिन अपेक्षित मूल्य नहीं मिलने पर करीब 300 किलोमीटर दूर जालोर की जीवाना मंडी में विपणन किया गया, जहां अनार को बेहतर दाम मिले। अनार की खेती से निंबाराम मेघवाल को प्रतिवर्ष करीब दस लाख रुपये की आय हो रही है।