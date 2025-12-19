Jaisalmer Crime News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ पुलिस थाना ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी वीरसिंह उर्फ बलवीरसिंह पुत्र गुरबचनसिह को गिरफ्तार किया। घटना 6 दिसंबर को हुई थी, जब सरकारी कम्पाउण्डर रामलाल पुत्र लाधुराम को ड्यूटी के दौरान राह रोककर धारदार हथियार से हमला किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में विस्तृत अनुसंधान अभी भी जारी है।
