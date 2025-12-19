पोकरण: नए साल पर पर्यटकों की होगी आवक, हादसों पर अंकुश लगाने को नहीं कोई इंतजाम

जिले का प्रवेश द्वार भी पोकरण ही माना जाता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पोकरण होकर ही जैसलमेर जाते है। आगामी दिनों में क्रिसमस व नववर्ष को लेकर पर्यटकों की आवक शुरू होगी, जो लगातार एक पखवाड़े तक जारी रहेगी। इस दौरान हजारों पर्यटक यहां पहुंचेंगे। पोकरण दो राष्ट्रीय राजमार्गों संख्या 11 व 125 से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जोधपुर व बीकानेर की तरफ से जैसलमेर जाने एवं वापिस आने वाले पर्यटक पोकरण होकर ही गुजरते है। इन राजमार्गों पर हर साल हादसे होते है। नववर्ष के मौके पर यात्रीभार बढऩे से हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है। जबकि पोकरण के राजकीय अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं व व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण घायलों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।