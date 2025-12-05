Indian Railways: जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आज रद्द, बाड़मेर-ऋषिकेश ट्रेन 3 दिन सहारनपुर तक ही चलेगी

गाड़ी संख्या 20944 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 दिसंबर को लूनी-समदड़ी-भीलड़ी-पाटन-महेसाना के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी और रास्ते के लूनी, समदड़ी, जालोर, मारवाड़, भीनमाल और भीलड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस 6 व 8 दिसंबर को फुलेरा तक ही चलेगी। जबकि गाड़ी संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस इन्हीं तिथियों में जयपुर के स्थान पर फुलेरा से प्रस्थान करेगी। दोनों ट्रेनें जयपुर-फुलेरा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।