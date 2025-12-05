5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जोधपुर

Indian Railways: जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आज रद्द, बाड़मेर-ऋषिकेश ट्रेन 3 दिन सहारनपुर तक ही चलेगी

Jodhpur News: विभिन्न रेल मार्गों पर तकनीकी कार्यों के चलते जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों का आज संचालन प्रभावित रहेगा।

जोधपुर

Anil Prajapat

Dec 05, 2025

Train news

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। विभिन्न रेल मार्गों पर तकनीकी कार्यों के चलते जोधपुर मंडल की कई ट्रेनों का आज संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि तकनीकी कार्यों के कारण आज जोधपुर-साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं, कई ट्रेनें रेगुलेट होगी। जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे के सोमेसर-जवाली स्टेशनों के बीच आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 5 दिसंबर और गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस साबरमती से 5 और 6 दिसंबर को पूरी तरह से रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 5 दिसंबर हनुमानगढ़ से अपने निर्धारित समय से और ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 5 दिसंबर को साबरमती से 3 घंटे 15 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

गाड़ी संख्या 20944 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 दिसंबर को लूनी-समदड़ी-भीलड़ी-पाटन-महेसाना के परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी और रास्ते के लूनी, समदड़ी, जालोर, मारवाड़, भीनमाल और भीलड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 12467 जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस 6 व 8 दिसंबर को फुलेरा तक ही चलेगी। जबकि गाड़ी संख्या 12468 जयपुर-जैसलमेर लीलण एक्सप्रेस इन्हीं तिथियों में जयपुर के स्थान पर फुलेरा से प्रस्थान करेगी। दोनों ट्रेनें जयपुर-फुलेरा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस तीन दिन तक सहारनपुर तक ही चलेगी

उत्तर रेलवे के देहरादून स्टेशन यार्ड में महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन व आधुनिकीकरण कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक अवधि के दौरान रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थाई परिवर्तन किए हैं। जोधपुर मंडल
के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार इन कार्यों में नॉन-इंटरलॉकिंग प्रणाली का प्रतिस्थापन, अत्याधुनिक कलर लाइट सिग्नलिंग की स्थापना, लोको पिट सहित अन्य सुरक्षा-संबंधी सुधार शामिल हैं।

गाड़ी संख्या 14888 बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस 7, 8 व 9 दिसंबर को बाड़मेर से सहारनपुर तक ही चलेगी। सहारनपुर-ऋषिकेश खंड पर इन तिथियों में ट्रेन का संचालन पूर्णत: स्थगित रहेगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 14887 ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस 7 व 8 दिसंबर को ऋषिकेश से सहारनपुर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी। सहारनपुर से आगे जोधपुर दिशा में संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा।

