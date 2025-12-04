4 दिसंबर 2025,

जोधपुर

Constable Recruitment : राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा 8 से 10 दिसंबर तक आरपीटीसी में आयोजित की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

Constable Recruitment

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए अब मण्डोर रोड पर राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (आरपीटीसी) में आठ दिसम्बर सुबह छह बजे से शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा ली जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा आठ व नौ दिसम्बर और जोधपुर ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा दस दिसंबर को होगी।

यह रहेगा समय

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए दस दिसम्बर सुबह छह बजे से आरपीटीसी में शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह पांच बजे पहुंचना होगा। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) शहीन सी ने बताया कि कमिश्नरेट में कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा आठ व नौ दिसम्बर सुबह छह बजे से आरपीटीसी में ली जाएगी।

ये लाना होगा साथ में

इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सफल अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा की तारीख, समय व स्थान अंकित है। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र और सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साथ लेकर आने होंगे। दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को सरकारी डॉक्टर से जारी शारीरिक फिट होने का प्रमाण पत्र व ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र की प्रति साथ लेकर आना होगा।

Published on:

04 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Constable Recruitment : राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

