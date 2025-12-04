Constable Recruitment : राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सफल अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा की तारीख, समय व स्थान अंकित है। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र, वैध पहचान पत्र और सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साथ लेकर आने होंगे। दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को सरकारी डॉक्टर से जारी शारीरिक फिट होने का प्रमाण पत्र व ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र की प्रति साथ लेकर आना होगा।