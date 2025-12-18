Jodhpur News: प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, घर से भागा प्रेमी जोड़ा, फिर झील में कूदकर खत्म कर ली अपनी जिंदगी

सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) मंगलेश चूण्डावत ने बताया कि युवक और किशोरी के शव झील में मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका है। दोनों आमने-सामने रहने वाले पड़ोसी थे। पुलिस के अनुसार दोनों कालिया दुक्का के निवासी थे और आपस में मित्रता के बाद प्रेम संबंध में आ गए थे। घर से निकलने के बाद दोनों झील पहुंचे होंगे, जहां पानी में कूदकर जान दे दी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया गया कि युवक और किशोरी मंगलवार सुबह बिना बताए घर से निकल गए थे।