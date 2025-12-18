Jodhpur News: प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, घर से भागा प्रेमी जोड़ा, फिर झील में कूदकर खत्म कर ली अपनी जिंदगी

तख्तसागर झील। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। खाण्डा फलसा थाना क्षेत्र के कालिया दुक्का इलाके से एक दिन पहले बिना बताए घर से निकले प्रेमी युगल के शव कायलाना झील के पास स्थित तख्तसागर झील में मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और इसी कारण उन्होंने झील में कूदकर आत्महत्या की।
थानाधिकारी बलवंतराम के अनुसार, कायलाना झील के किनारे लावारिस हालत में एक मोपेड खड़ी मिली थी, जिस पर एक बैग रखा हुआ था। इससे किसी के झील में गिरने की आशंका हुई। सूचना पर कायलाना झील चौकी के कांस्टेबल दिनेश सोढ़ा और गोताखोरों ने देर रात तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार सुबह झील के किनारे एक जैकेट और मोबाइल मिला।
इसके बाद दाऊलाल मालवीय के नेतृत्व में गोताखोर भरत चौधरी, इन्द्र मीणा, जितेन्द्र, भरत मालवीय, अचलाराम, किशन, दिनेश सोढ़ा और वेलाराम ने दोबारा तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे बाद गोताखोरों ने युवक और किशोरी के शव झील से बाहर निकाले। सूचना पर राजीव गांधी नगर थाना प्रभारी रविन्द्रपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोबाइल और बैग से मिले सुराग के आधार पर परिजनों को भी बुलाया गया।
मृतकों की पहचान कालिया दुक्का निवासी हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और किशोरी चेष्टा (16) के रूप में हुई। किशोरी के लापता होने को लेकर खाण्डा फलसा थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज थी। इसी कारण दोनों शवों को खाण्डा फलसा थाना पुलिस को सौंपा गया। जांच के बाद शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया।
सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) मंगलेश चूण्डावत ने बताया कि युवक और किशोरी के शव झील में मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका है। दोनों आमने-सामने रहने वाले पड़ोसी थे। पुलिस के अनुसार दोनों कालिया दुक्का के निवासी थे और आपस में मित्रता के बाद प्रेम संबंध में आ गए थे। घर से निकलने के बाद दोनों झील पहुंचे होंगे, जहां पानी में कूदकर जान दे दी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया गया कि युवक और किशोरी मंगलवार सुबह बिना बताए घर से निकल गए थे।
