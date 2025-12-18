18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur News: प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, घर से भागा प्रेमी जोड़ा, फिर झील में कूदकर खत्म कर ली अपनी जिंदगी

खाण्डा फलसा थाना क्षेत्र से एक दिन पहले लापता हुए प्रेमी युगल के शव कायलाना झील के पास स्थित तख्तसागर झील में मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते झील में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका जताई है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 18, 2025

Suicide, Suicide in Jodhpur, Suicide in Rajasthan, Girl Girl Suicide, Girl Girl Suicide in Jodhpur, Girl Girl Suicide in Rajasthan, Jodhpur Crime News

तख्तसागर झील। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। खाण्डा फलसा थाना क्षेत्र के कालिया दुक्का इलाके से एक दिन पहले बिना बताए घर से निकले प्रेमी युगल के शव कायलाना झील के पास स्थित तख्तसागर झील में मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था और इसी कारण उन्होंने झील में कूदकर आत्महत्या की।

लावारिस हालत में मोपेड खड़ी मिली

थानाधिकारी बलवंतराम के अनुसार, कायलाना झील के किनारे लावारिस हालत में एक मोपेड खड़ी मिली थी, जिस पर एक बैग रखा हुआ था। इससे किसी के झील में गिरने की आशंका हुई। सूचना पर कायलाना झील चौकी के कांस्टेबल दिनेश सोढ़ा और गोताखोरों ने देर रात तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार सुबह झील के किनारे एक जैकेट और मोबाइल मिला।

परिजनों को बुलाया गया

इसके बाद दाऊलाल मालवीय के नेतृत्व में गोताखोर भरत चौधरी, इन्द्र मीणा, जितेन्द्र, भरत मालवीय, अचलाराम, किशन, दिनेश सोढ़ा और वेलाराम ने दोबारा तलाश शुरू की। करीब आधे घंटे बाद गोताखोरों ने युवक और किशोरी के शव झील से बाहर निकाले। सूचना पर राजीव गांधी नगर थाना प्रभारी रविन्द्रपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोबाइल और बैग से मिले सुराग के आधार पर परिजनों को भी बुलाया गया।

यह वीडियो भी देखें

शवों को खाण्डा फलसा थाना पुलिस को सौंपा

मृतकों की पहचान कालिया दुक्का निवासी हर्ष परिहार (21) पुत्र राजेश परिहार और किशोरी चेष्टा (16) के रूप में हुई। किशोरी के लापता होने को लेकर खाण्डा फलसा थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज थी। इसी कारण दोनों शवों को खाण्डा फलसा थाना पुलिस को सौंपा गया। जांच के बाद शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया।

सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) मंगलेश चूण्डावत ने बताया कि युवक और किशोरी के शव झील में मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर दोनों द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका है। दोनों आमने-सामने रहने वाले पड़ोसी थे। पुलिस के अनुसार दोनों कालिया दुक्का के निवासी थे और आपस में मित्रता के बाद प्रेम संबंध में आ गए थे। घर से निकलने के बाद दोनों झील पहुंचे होंगे, जहां पानी में कूदकर जान दे दी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया गया कि युवक और किशोरी मंगलवार सुबह बिना बताए घर से निकल गए थे।

ये भी पढ़ें

Udaipur: आवासीय इलाके में लेपर्ड की धमाचौकड़ी से लोगों में दहशत, वन विभाग की टीम मौके पर
उदयपुर
उदयपुर में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur News: प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, घर से भागा प्रेमी जोड़ा, फिर झील में कूदकर खत्म कर ली अपनी जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

RTDC Ghoomar Hotel, RTDC Ghoomar Hotel in Jodhpur, RTDC Ghoomar Hotel in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Rajasthan Crime: राजस्थान में यहां हो रही थी हथियारों की डील, एक साथ मिली इतनी पिस्तौल, पुलिस के उड़े होश

illegal arms deal, illegal arms deal in Jodhpur, illegal weapons, illegal weapons in Jodhpur, illegal weapons in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

Indigo Airlines, Indigo Airlines News, Indigo Airlines Today News, Indigo Airlines Late, Indigo Airlines Late in Jodhpur, Jodhpur Mumbai Indigo Airlines, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: नए साल 2026 में नई रेल लाइन, चमचमाते स्टेशन और ट्रेन समेत मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

rajasthan tarin news
Patrika Special News

जोधपुर में तैनात होंगे अमरीका से आए 3 नए अपाचे हेलिकॉप्टर, बिना नजर आए दुश्मनों पर करेंगे घातक प्रहार

Apache Helicopter
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.