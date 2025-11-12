Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी

Rajasthan Teachers: राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक आदेश ने सरकारी अध्यापकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी अध्यापकों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर सिलेबस को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 12, 2025

Rajasthan Government teachers

फाइल फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में शिक्षा सत्र को CBSE की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी के चलते इस साल अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं तय समय से करीब तीन सप्ताह पहले आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग 2025-26 में निर्धारित 12 से 23 दिसंबर की जगह अब ये परीक्षाएं 20 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कराने का निर्णय लिया है। इस बदलाव को लेकर राजस्थान के सरकारी शिक्षकों ने आपत्ति जताई है।

सरकारी अध्यापकों का कहना है कि परीक्षा समय से पहले कराने के आदेश की वजह से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अब तक अधिकांश कक्षाओं का पाठ्यक्रम अधूरा है। वहीं भजनलाल सरकार की तरफ से अध्यापकों को एक्स्ट्रा क्लास लेकर सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कहा?

शिक्षक संगठनों ने विभाग से सिलेबस में कम से कम 20 प्रतिशत कटौती की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे एक्स्ट्रा क्लास लेकर कोर्स पूरा कराएं। उनका कहना है कि नए सत्र को 1 अप्रैल से शुरू करने के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, इसलिए परीक्षाओं को जल्दी कराया जा रहा है।

शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 23 लाख विद्यार्थियों का कोर्स अभी अधूरा है। वहीं, बड़ी संख्या में शिक्षकों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम में लगाया गया है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षक संघों ने नाराजगी जताई है।

शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा सामान्य तौर पर दिसंबर में होती थी, लेकिन अब नवंबर में होने से अध्यापकों को कोर्स जल्दबाजी में पूरा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 और 12 में संपूर्ण सिलेबस और अन्य कक्षाओं में 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम शामिल होता है, जिसे अब सीमित समय में समाप्त करना कठिन है। इससे शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

SIR में लगे हैं शिक्षक

वहीं, राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के अध्यक्ष डॉ. रंजीत मीना ने कहा कि प्रदेश के करीब 40 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में अध्यापकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों, विशेषकर SIR अभियान में लगाया गया है। ऐसे में 20 नवंबर से शुरू हो रही अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले कोर्स पूरा कर पाना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: किरोड़ी लाल मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप
जालोर
Kirodi Lal Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

सरकारी नौकरी

government school

मदन दिलावर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Free Electricity Scheme: राजस्थान ने रचा नया रिकॉर्ड, एक लाख से अधिक घरों की छतों पर चमका सोलर पावर

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme
जयपुर

Anuprati Coaching Scheme: अनुप्रति योजना में सुधार की उलटी गिनती शुरू, 14 नवंबर तक करें आवश्यक पूर्ति

CM Anuprati Coaching Scheme
जयपुर

जयपुर में बड़ा हादसा, रेस्टोरेंट की गिरी छत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जयपुर

जयपुर आएंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

Sri Sri Ravi Shankar
जयपुर

सरसंघचालक मोहन भागवत आए जयपुर, कार्यकर्ता-समाज प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.