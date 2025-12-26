10 साल में भी स्मार्ट नहीं, 9 प्रोजेक्ट अधूरे, फिर खर्च की तैयारी

जयपुर. स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी जयपुर को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन 10 साल बाद भी शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। कई काम अधूरे हैं और कुछ सालों में किए गए काम बदरंग हो चुके हैं। अब इन्हीं कामों पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी शुरू हो गई है।