18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

ACB Action: जोधपुर में थाने की चौखट पर रिश्वतखोरी, 20 हजार लेते पकड़ा गया कांस्टेबल

Jodhpur ACB Action : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष इकाई ने गुरुवार को राजीव गांधी नगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Dec 18, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष इकाई ने गुरुवार को राजीव गांधी नगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल उपनिरीक्षक कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया, जिसकी तलाश में एसीबी की टीमें जुटी हुई हैं।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार जोधपुर स्थित एसीबी चौकी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता चौखा गांव में किराए के मकान में रहता है, जहां मकान को लेकर मकान मालिक भभूताराम और सागर गहलोत के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के आधार पर सागर गहलोत की ओर से पुलिस थाना राजीव गांधी नगर में एक प्रकरण दर्ज कराया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उप निरीक्षक प्रेमनाथ और कांस्टेबल भविष्य कुमार ने परिवादी को थाने बुलाकर उसे मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसके बाद उसका नाम मुकदमे से हटाने के बदले 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए।

थाने के सामने ली रिश्वत

इसके बाद एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल भविष्य कुमार को पुलिस थाना राजीव गांधी नगर के सामने परिवादी की गाड़ी में बैठकर 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान आरोपी उप निरीक्षक प्रेमनाथ मौके से फरार हो गया। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि फरार एसआइ की तलाश जारी है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।

सब इंस्पेक्टर ने कॉल डिटेल के आधार पर लोगों को धमकाया

एसीबी का कहना है कि सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कॉल डिटेल का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया। मुख्य आरोपी भभूताराम ने कुछ दिनों में जिन-जिन लोगों से अपने मोबाइल पर बातचीत की, उन सभी की कॉल डिटेल सब इंस्पेक्टर ने निकलवाई। कॉल डिटेल सामने आने के बाद सब इंस्पेक्टर प्रेमनाथ ने संबंधित लोगों को फोन कर धमकाना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में एसीबी का कहना है कि कथित तौर पर ली गई 20 हजार रुपए की राशि में सबसे बड़ा हिस्सा सब इंस्पेक्टर का ही था।

ये भी पढ़ें

ACB Action: ASI 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एफआर लगाने के नाम पर मांगे थे 2 लाख
पाली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ACB Action: जोधपुर में थाने की चौखट पर रिश्वतखोरी, 20 हजार लेते पकड़ा गया कांस्टेबल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपाचे AH-64E हेलिकॉप्टर के बालू रंग का क्या है राज? राजस्थान में पाक बॉर्डर पर बनेगा दुश्मन का काल, जानिए इसकी ताकत

apache attack helicopter
Patrika Special News

Jodhpur News: प्रेम प्रसंग का दर्दनाक अंत, घर से भागा प्रेमी जोड़ा, फिर झील में कूदकर खत्म कर ली अपनी जिंदगी

Suicide, Suicide in Jodhpur, Suicide in Rajasthan, Girl Girl Suicide, Girl Girl Suicide in Jodhpur, Girl Girl Suicide in Rajasthan, Jodhpur Crime News
जोधपुर

जोधपुर में RTDC घूमर होटल की पार्किंग बनी ‘मयखाना’, छलक रहे थे जाम, पत्रिका का कैमरा देखते ही भागे शराबी

RTDC Ghoomar Hotel, RTDC Ghoomar Hotel in Jodhpur, RTDC Ghoomar Hotel in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Rajasthan Crime: राजस्थान में यहां हो रही थी हथियारों की डील, एक साथ मिली इतनी पिस्तौल, पुलिस के उड़े होश

illegal arms deal, illegal arms deal in Jodhpur, illegal weapons, illegal weapons in Jodhpur, illegal weapons in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news
जोधपुर

IndiGo Flight: उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था पायलट, तभी हुआ कुछ ऐसा, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, जानिए कारण

Indigo Airlines, Indigo Airlines News, Indigo Airlines Today News, Indigo Airlines Late, Indigo Airlines Late in Jodhpur, Jodhpur Mumbai Indigo Airlines, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.