जोधपुर

पिता व दो बेटों ने साथियों संग मिलकर पड़ोस में की थी 25 लाख की चोरी

- पड़ोसी का मकान सूना देखकर रची थी नकबजनी की साजिश

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Dec 04, 2025

father and sons theft gold

बनाड़ थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

जोधपुर.

बनाड़ थाना पुलिस ने खोखरिया के महादेव नगर स्थित सूने मकान के ताले तोड़कर 25 तोला सोना व सवा किलो चांदी के जेवर चोरी करने का खुलासा करते हुए पिता व दो पुत्रों सहित चार जनों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है। यह आरोपी पड़ोसी हैं और मकान सूना देखकर चोरी की साजिश रची थी।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पीडी नित्या ने बताया कि मूलत: बालोतरा जिले में पाटोदी हाल महादेव नगर निवासी माधूसिंह गत 20 नवंबर को परिवार सहित गांव गए थे। पीछे मकान में कोई नहीं था। ताले तोड़कर चोरों ने 24-25 तोला सोना व सवा किलो चांदी के जेवर चुरा लिए थे। 22 नवम्बर को नकबजनी का मामला दर्ज कराया गया था। वारदातस्थल व आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच शुरू की गई। सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) अमित शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी गंगाराम व टीम ने जांच शुरू की। इससे चोरों के सुराग मिले। एसआइत्रिलोकदान के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश के बाद मूलत: शेरगढ़ में सोमेसर हाल महादेव नगर निवासी अमृतलाल (45) पुत्र सूरजमल सोनी, उसके पुत्र लोकेन्द्र उर्फ लोकेश उर्फ लक्की (20) व अभिषेक (21) और बालोतरा जिले में बायतु निवासी रमेश कुमार (40) पुत्र पुखराज सोनी को गिरफ्तार किया गया। इनसे जेवर बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मकान के ताला देख नीयत खराब हुई, सेंध लगाई

थानाधिकारी गंगाराम ने बताया कि आरोपी अमृतलाल और पीडि़तमाधूसिंहपड़ोसी हैं। दो-चार मकान का ही फासला है। 20 नवम्बर को गांव जाने पर ताला लगाया था। यह देख अमृतलाल व दोनों बेटों की नीयत में खोट आ गई थी। तीनों ने रमेश कुमार व एक अन्य के साथ मिलकर नकबजनी की साजिश रची थी। लोकेन्द्र के खिलाफ एक और रमेश के खिलाफ दो मामले पहले से दर्ज हैं।

Published on:

04 Dec 2025 12:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पिता व दो बेटों ने साथियों संग मिलकर पड़ोस में की थी 25 लाख की चोरी

