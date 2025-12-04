पिता व दो बेटों ने साथियों संग मिलकर पड़ोस में की थी 25 लाख की चोरी

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पीडी नित्या ने बताया कि मूलत: बालोतरा जिले में पाटोदी हाल महादेव नगर निवासी माधूसिंह गत 20 नवंबर को परिवार सहित गांव गए थे। पीछे मकान में कोई नहीं था। ताले तोड़कर चोरों ने 24-25 तोला सोना व सवा किलो चांदी के जेवर चुरा लिए थे। 22 नवम्बर को नकबजनी का मामला दर्ज कराया गया था। वारदातस्थल व आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच शुरू की गई। सहायक पुलिस आयुक्त (पूर्व) अमित शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी गंगाराम व टीम ने जांच शुरू की। इससे चोरों के सुराग मिले। एसआइत्रिलोकदान के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश के बाद मूलत: शेरगढ़ में सोमेसर हाल महादेव नगर निवासी अमृतलाल (45) पुत्र सूरजमल सोनी, उसके पुत्र लोकेन्द्र उर्फ लोकेश उर्फ लक्की (20) व अभिषेक (21) और बालोतरा जिले में बायतु निवासी रमेश कुमार (40) पुत्र पुखराज सोनी को गिरफ्तार किया गया। इनसे जेवर बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।