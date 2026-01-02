2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

युवाओं के सपनों को रौंदने वाला कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व में हुए पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

CM Meeting

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और आरपीएससी में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वालों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित एसओजी एवं एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान गत सरकार के कार्यकाल में सामने आए पेपर लीक और आरपीएससी भ्रष्टाचार मामलों में मिले नए तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इन तथ्यों को बेहद गंभीर बताते हुए विशेष अभियान के तहत जांच तेज करने और दोषियों पर तत्काल एवं कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

उन्होंने कहा कि जांच को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्य विशेष संचालन समूह (एसओजी) के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को भी शामिल किया जाए, ताकि हर पहलू की गहनता से पड़ताल हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जांच में किसी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

340 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदने वाले पेपर लीक गिरोह के खिलाफ अब तक 340 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा साफ है और दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाकर सजा दिलाई जाएगी।

296 भर्ती परीक्षाओं में नहीं हुए पेपर लीक

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि सरकार के कार्यकाल में अब तक 296 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं और इनमें से एक भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का भरोसा बहाल होगा और उन्हें मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा।

ये भी पढ़ें

गिरिराजजी की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शष्टांग दंडवत कर पत्नी के साथ लगाई परिक्रमा
भरतपुर
CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Poonchri, CM Bhajanlal Sharma in Shrinathji Temple, Shrinathji Temple, Deeg News, Bharatpur News, Rajasthan News, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा इन पूंछरी, सीएम भजनलाल शर्मा इन श्रीनाथजी मंदिर, श्रीनाथजी मंदिर, डीग न्यूज, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / युवाओं के सपनों को रौंदने वाला कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: प्रदेश की 90 शहरी सरकारें इसी माह होंगी समाप्त, सिर्फ एक पर बचेगी जनप्रतिनिधि की सत्ता, चुनाव को लेकर सियासत गरम

Rajasthan Nikay Chunav
जयपुर

Travel : सभी वैश्विक कार्यालयों में ‘कर्मचारी- पहले’ संस्कृति को प्राथमिकता

जयपुर

राजस्थान पुलिस ने बुजुर्गों के बीच मनाया नववर्ष

जयपुर

सर्दी, खांसी के मौसम में अलर्ट, इन दवा से रहें दूर, मिली गंभीर अमानक

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर

राजस्थान भाजपा में राखी राठौड़ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा का बनाया प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.