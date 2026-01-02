युवाओं के सपनों को रौंदने वाला कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और आरपीएससी में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को तोड़ने वालों के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।