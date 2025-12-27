राजस्थान केंद्रित सवालों से टूटा पेपर लीक का जाल; पेपर लीक गैंग बेनकाब, प्रिंटिंग प्रेस के 4 कर्मचारी रडार पर

जांच में खुलासा हुआ कि मध्यप्रदेश के भोपाल में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में वनपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र छापा जा रहा था। इसी दौरान प्रेस से जुड़े कर्मचारियों ने बारकोड, पैटर्न और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर पेपर राजस्थान में आयोजित होने वाली वनपाल भर्ती परीक्षा को होने की जानकारी जुटाई। इसके बाद कर्मचारियों ने राजस्थान में पेपर लीक से जुड़े गिरोह से संपर्क साधा और 25 लाख रुपए में सौदा तय कर पेपर लीक किया। एसओजी इस मामले में अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें परीक्षा से पहले नकल करने वाले अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि चयनित होकर वनपाल पद पर पदस्थ हो चुके कर्मचारी भी शामिल हैं।