जयपुर

जयपुर में पर्यटकों के लिए बड़ी राहत, नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थलों पर लगाए मोबाइल टॉयलेट

नए साल और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जयपुर ने शहर में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 30, 2025

Jaipur tourist

1 लाख से ज्यादा सैलानी आने की उम्मीद (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। नए साल और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जयपुर ने शहर में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए जयपुर के पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है।
नगर निगम जयपुर के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि ये मोबाइल टॉयलेट 30 दिसंबर से 1 जनवरी की रात्रि तक पर्यटकों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह सुविधा जल महल की पाल, अल्बर्ट हॉल, जलेब चौक (हवा महल के पास), पत्रिका गेट और आमेर का किला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दी गई है।

आयुक्त ने बताया कि नए साल के दौरान पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। सभी संबंधित सफाई और निगरानी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि शहर की स्वच्छ छवि बनी रहे। इसके साथ ही अतिक्रमण मुक्त जयपुर अभियान को भी प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

Updated on:

30 Dec 2025 05:38 am

Published on:

30 Dec 2025 05:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में पर्यटकों के लिए बड़ी राहत, नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थलों पर लगाए मोबाइल टॉयलेट

