बडी खबर- नए साल से जयपुर में आमेर किला,हवामहल देखना महंगा, अब इतने रुपए में मिलेगा टिकट

जयपुर. नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। 1 जनवरी से अब पुरा स्मारकों को देखना महंगा होगा। पुरातत्व विभाग ने आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों के टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी की है।

जयपुर

PUNEET SHARMA

Dec 29, 2025

जयपुर. नए साल की शुरुआत के साथ ही पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों को झटका दे दिया है। 1 जनवरी से अब पुरा स्मारकों को देखना महंगा होगा। पुरातत्व विभाग ने आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों के टिकट दरों में भारी बढ़ोतरी की है।

पुरातत्व विभाग के अधीन आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल समेत सभी स्मारकों में प्रवेश के लिए एकल और कंपोजिट टिकट की नई दरें तय कर दी गई हैं। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार टिकट दरों में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। किसी भी दिन लिया गया कंपोजिट टिकट 10 दिन तक मान्य रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि टिकट दरों में यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। जानकारी के अनुसार देसी पर्यटक को आमेर देखने के लिए 200 रुपए और विदेशी पर्यटक को 1 हजार रुपए का टिकट लेना होगा। इसी तरह से हवामहल देखने के लिए देसी पर्यटकों को 100 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 600 रुपए का टिकट लेना होगा। वहीं स्मारकों के लिए कंपोजिट टिकट की दरें भी बढ़ा दी हैं। जयपुर में देसी पर्यटकों के लिए कंपोजिट टिकट 550 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1700 रुपए में मिलेगा

29 Dec 2025 11:57 pm

Hindi News / News Bulletin / बडी खबर- नए साल से जयपुर में आमेर किला,हवामहल देखना महंगा, अब इतने रुपए में मिलेगा टिकट

