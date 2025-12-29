बडी खबर- नए साल से जयपुर में आमेर किला,हवामहल देखना महंगा, अब इतने रुपए में मिलेगा टिकट

पुरातत्व विभाग के अधीन आमेर किला, हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल समेत सभी स्मारकों में प्रवेश के लिए एकल और कंपोजिट टिकट की नई दरें तय कर दी गई हैं। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार टिकट दरों में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है। किसी भी दिन लिया गया कंपोजिट टिकट 10 दिन तक मान्य रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि टिकट दरों में यह बढ़ोतरी 10 साल बाद की गई है। जानकारी के अनुसार देसी पर्यटक को आमेर देखने के लिए 200 रुपए और विदेशी पर्यटक को 1 हजार रुपए का टिकट लेना होगा। इसी तरह से हवामहल देखने के लिए देसी पर्यटकों को 100 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 600 रुपए का टिकट लेना होगा। वहीं स्मारकों के लिए कंपोजिट टिकट की दरें भी बढ़ा दी हैं। जयपुर में देसी पर्यटकों के लिए कंपोजिट टिकट 550 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 1700 रुपए में मिलेगा