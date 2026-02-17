Breaking: MP में डिप्टी रेंजर सहित 2 को मारी गोली, बाद में फांसी लगाकर दे दी जान

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आरोपी ने डिप्टी रेंजर राकेश शर्मा समेत तीन लोगों को गोली मार दी। डिप्टी रेंजर की पीठ में गोली लगी है। महिला कर्मचारी सुमन बाई को भी पीठ में गोली लगी है, जो कि आर-पार हो गई। वहीं, एक अन्य कर्मचारी पर भी फायर किया गया। मगर वह लेट गया, गोली उसके ऊपर निकल गई।
आरोपी पूरन ने फायरिंग की और बाद में भाग निकला। इसके कुछ देर बाद ही उसका शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है।
खबर अपडेट की जा रही है...
