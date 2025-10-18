Jaipur Metro: पहली बार केंद्र का साथ… जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम पकड़ेगा रफ्तार; इन प्रमुख क्षेत्रों से गुजरेगा ट्रैक

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका
जयपुर। पीएम गतिशक्ति के तहत शुक्रवार को नेटवर्क योजना समूह की 100 वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का प्रस्ताव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से रखा गया। पहली बार केंद्र का जयपुर मेट्रो के विस्तार में साथ मिल रहा है।
जयपुर मेट्रो अधिकारियों की मानें तो जल्द ही केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। इस वर्ष के अंत तक काम शुरू होने की संभावना है। मौजूदा मेट्रो के चारों चरण का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है।
बैठक में मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जयपुर मेट्रो फेज 2 (प्रह्लादपुरा से टोडी मोड़ तक 42.8 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर होगा। इस परियोजना में 36 स्टेशन प्रस्तावित है। इनमें से 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। बैठक में बताया गया कि मेट्रो ट्रैक हल्दी घाटी गेट, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, एसएमएस अस्पताल, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरेगा।
-टोंक रोड और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के साथ जयपुर के प्रमुख विकास क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा।
-यह कॉरिडोर चांदपोल स्टेशन पर चालू पूर्व-पश्चिम लाइन से और जयपुर जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ेगा। इससे यात्रियों का आवाहन सुगम होगा।
-इससे यातायात की भीड़भाड़ कम होने, वाहनों का उपयोग कम होने, प्रदूषण कम होने और ईंधन की खपत कम होने होगा।
यह परियोजना आस-पास के उपनगरों को भी सेवा प्रदान करेगी। टोडी मोड़ स्टेशन चौमूं के यात्रियों के लिए होगा। जबकि रिंग रोड के पास स्थित प्रस्तावित प्रह्लादपुरा स्टेशन चाकसू के यात्रियों के लिए लाभकारी होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग