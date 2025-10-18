Jaipur Metro: पहली बार केंद्र का साथ… जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम पकड़ेगा रफ्तार; इन प्रमुख क्षेत्रों से गुजरेगा ट्रैक

-टोंक रोड और सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के साथ जयपुर के प्रमुख विकास क्षेत्रों से संपर्क मजबूत होगा।

-यह कॉरिडोर चांदपोल स्टेशन पर चालू पूर्व-पश्चिम लाइन से और जयपुर जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर एक फुटओवर ब्रिज के माध्यम से जुड़ेगा। इससे यात्रियों का आवाहन सुगम होगा।

-इससे यातायात की भीड़भाड़ कम होने, वाहनों का उपयोग कम होने, प्रदूषण कम होने और ईंधन की खपत कम होने होगा।