दौसा

दिवाली से पहले गुड न्यूज: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें, 819.40 लाख होंगे खर्च

दिवाली से पहले राजस्थान के दौसा जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है।

2 min read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 15, 2025

new road built

नई सड़क। पत्रिका फाइल फोटो

बांदीकुई। दिवाली से पहले राजस्थान के दौसा जिले के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 12 नई सड़कें बनेगी। क्षेत्रीय विधायक भागचंद टांकड़ा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कुल 819.40 लाख रुपए की लागत से 28.31 किलोमीटर लंबाई की 12 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुलभ होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़कों की स्वीकृति पर बांदीकुई शहर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, गुढ़ाकटला मंडल अध्यक्ष सीताराम सैनी, बडियाल कलां मंडल अध्यक्ष धर्मसिंह बैरवा, बसवा मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा और आभानेरी मंडल अध्यक्ष सुरेशचंद सैनी ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विधायक का आभार व्यक्त किया।

क्षेत्र में यहां होगा आवागमन सुलभ

विधायक भागचंद टांकड़ा की अनुशंसा पर नेशनल हाईवे 21ए से देलाड़ी, आभानेरी, पूंदरपाड़ा, अलियापाड़ा तक करीब 50 लाख रुपए की लागत से 0.50 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी। बांदीकुई से झाकड़ा तक 156 लाख रुपए की लागत से 6 किमी लंबी सड़क का निर्माण होगा। ए/आर से उनबड़ा तक 52 लाख रुपए की लागत से 2 किमी लंबी सड़क बनेगी। इसी प्रकार चोरवाड़ा रोड से प्राथमिक विद्यालय झज्जर की ढाणी मुंडघिस्या तक 36.40 लाख रुपए की लागत से 1.40 किमी, गिरधरपुरा रोड से जयपुरा तक 18.10 लाख रुपए की लागत से 0.70 किमी, गोलाडा रोड से रूपबास तक 59 लाख रुपए की लागत से 2.28 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी।

यहां भी बनेगी नई सड़कें

ओडीआर 2 से दुलावा तक 62.40 लाख रुपए की लागत से 2.40 किमी, केसरीसिंहपुरा तिराहा से बनापुरा तक 114 लाख रुपए की लागत से 4.40 किमी, बांदीकुई शहर रोड से पुराना एसएच-25 तक 165 लाख रुपए की लागत से 3.30 किमी, ए/आर एमडीआर से जलालपुर तक 45.50 लाख रुपए की लागत से 1.75 किमी, बड़ा बास से हरीपुरा तक 41 लाख रुपए की लागत से 1.58 किमी और धनावड सीनियर स्कूल से ढाणी चौलान तक 20 लाख रुपए की लागत से 2 किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

Published on:

15 Oct 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दिवाली से पहले गुड न्यूज: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें, 819.40 लाख होंगे खर्च

