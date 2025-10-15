दिवाली से पहले गुड न्यूज: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 12 नई सड़कें, 819.40 लाख होंगे खर्च

विधायक भागचंद टांकड़ा की अनुशंसा पर नेशनल हाईवे 21ए से देलाड़ी, आभानेरी, पूंदरपाड़ा, अलियापाड़ा तक करीब 50 लाख रुपए की लागत से 0.50 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी। बांदीकुई से झाकड़ा तक 156 लाख रुपए की लागत से 6 किमी लंबी सड़क का निर्माण होगा। ए/आर से उनबड़ा तक 52 लाख रुपए की लागत से 2 किमी लंबी सड़क बनेगी। इसी प्रकार चोरवाड़ा रोड से प्राथमिक विद्यालय झज्जर की ढाणी मुंडघिस्या तक 36.40 लाख रुपए की लागत से 1.40 किमी, गिरधरपुरा रोड से जयपुरा तक 18.10 लाख रुपए की लागत से 0.70 किमी, गोलाडा रोड से रूपबास तक 59 लाख रुपए की लागत से 2.28 किमी लंबी सड़क बनाई जाएगी।