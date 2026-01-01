1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा में नए साल के पहले ​ही दिन हुई बारिश: किसानों के चेहरे खिले, फसलों को होगा फायदा

दौसा जिले में नए साल के पहले दिन हुई मावठ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से बारिश के इंतजार में सूखती जमीन को नमी मिलने से रबी फसलों को संजीवनी मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Jan 01, 2026

फोटो पत्रिका

दौसा जिले में नए साल के पहले दिन हुई मावठ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से बारिश के इंतजार में सूखती जमीन को नमी मिलने से रबी फसलों को संजीवनी मिली है। खासकर गेहूं, चना, सरसों, जौ और मटर की फसलों के लिए यह मावठ अमृत का कार्य करेगी। खेतों में हरियाली लौट आई है और फसलों की बढ़वार तेज हो गई है। किसान इस बारिश को मौसम की बड़ी मेहरबानी मान रहे हैं।

जिन बारानी क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। किसानों का कहना है कि यदि यह बारिश नहीं होती तो फसलों की सिंचाई के लिए डीजल व बिजली पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता। अब सिंचाई की जरूरत कुछ समय के लिए टल गई है, जिससे लागत में भी कमी आएगी।

बढ़वार होगी, उत्पादन बढ़ेगा

कृषि विभाग के सहायक निदेशक सुरज्ञान सिंह ने बताया कि मावठ से फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, साथ ही उत्पादन बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। अब कई दिनों में ओस गिरेगी, इससे भी फायदा होगा। गेहूं में कल्ले निकलने की प्रक्रिया तेज होती है, वहीं सरसों में फूल और दाने अच्छी तरह विकसित होते हैं। यदि मौसम आगे भी अनुकूल रहा तो इस वर्ष जिले में रबी फसलों का उत्पादन अच्छा रहने की पूरी संभावना है।

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार व शनिवार को कोहरे की संभावना है। इससे भी फसलों को फायदा होगा। ओस भी गिरेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में नए साल के पहले ​ही दिन हुई बारिश: किसानों के चेहरे खिले, फसलों को होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंचायत समिति परिसीमन में हुआ संशोधन, महुवा विधानसभा क्षेत्र में होगी 79 ग्राम पंचायत

Mahwa-assembly-constituency
दौसा

Dausa News: बांदीकुई पंचायत समिति का बढ़ा दायरा, अब इन गांवों के विकास को लगेंगे पंख

MLA-Bhagchand-Tankda
दौसा

बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

दौसा

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित

Beawar-Bharatpur-Expressway
दौसा

राजस्थान की रहस्यमयी बावड़ी… जिसकी सुरंग में समा गई थी पूरी बारात; आज तक बना हुआ है रहस्य

Chand-Baori
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.