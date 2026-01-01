दौसा में नए साल के पहले ​ही दिन हुई बारिश: किसानों के चेहरे खिले, फसलों को होगा फायदा

कृषि विभाग के सहायक निदेशक सुरज्ञान सिंह ने बताया कि मावठ से फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, साथ ही उत्पादन बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। अब कई दिनों में ओस गिरेगी, इससे भी फायदा होगा। गेहूं में कल्ले निकलने की प्रक्रिया तेज होती है, वहीं सरसों में फूल और दाने अच्छी तरह विकसित होते हैं। यदि मौसम आगे भी अनुकूल रहा तो इस वर्ष जिले में रबी फसलों का उत्पादन अच्छा रहने की पूरी संभावना है।