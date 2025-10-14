Jaipur News: जयपुर में यहां 100 फीट चौड़ी रोड का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने 2011 का सेक्टर प्लान लागू करने के दिए आदेश

Jaipur Road News: जयपुर शहर में एयरपोर्ट से प्रताप नगर स्थित हल्दी घाटी सर्कल तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण से कहा कि 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार रोड का निर्माण किया जाए। साथ ही कहा कि राजस्थान आवासन मंडल व जयपुर नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण का खर्चा उनसे वसूला जाए और उनसे राशि नहीं देने पर इसका खर्च राज्य सरकार वहन करे, केवल खर्चे के आधार पर सड़क का निर्माण नहीं रोका जाए।