राजस्थान के 8 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू, CM बोले- अब पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे किसान

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना ने मुख्यमंत्री से बीमा कंपनियों की शिकायत करते हुए कहा कि फसल बीमा की शिकायतें बहुत आ रही हैं। बीमा कंपनी ने परेशान कर रखा है। समय पर बीमा क्लेम नहीं मिलता, किसान चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना और आपदा राहत कोष से मदद की जाएगी।