अहमदाबाद में जूस के ठेले पर काम करते मिला डेढ़ साल से फरार ‘भूत’, राजस्थान पुलिस ने दबोचा; कई बार दे चुका था चमका

बदमाश राजेश दो फायरिंग एवं तीन वारदातों के अलावा एक दर्जन मामले में फरार चल रहा था। उसने राहुल मीणा के नाम से मतदाता पहचान पत्र भी बनवा रखा था। कभी सोशल मीडिया पर लग्जरी गाड़ियों और महंगे शौक की तस्वीरें डालने वाला राजेश फरारी में एक-एक पैसे के लिए मोहताज हो गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी थार जीप का नम्बर बदलकर रिश्तेदार को दे दिया था। वारदातों में काम लिए गए हथियारों की खरीद फरोख्त व फरारी के दौरान किए अपराधों के संबंध में पूछताछ जारी है। कार्रवाई में एएसआई अजीत मोगा, एएसआई लक्ष्मण सिंह, हैड कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल बुद्धिप्रकाश, केदार प्रसाद और विजय सिंह की अहम भूमिका रही।