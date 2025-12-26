26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सवाई माधोपुर

Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, गुजरात के 2 युवकों की मौत

Sawai Madhopur Road Accident: सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई।

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Dec 26, 2025

Sawai-Madhopur-road-accident

हादसे के बाद क्ष​तिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिले के बौंली थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हादसा यहां खंबा नंबर 246 पर 11 बजे के आसपास हुआ।

पुलिस के मुताबिक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्षतिग्रस्त कार 8 लाइन हाईवे पर दोनों साइड की रोड के बीच खाई में गिर गई। सूचना पर बौंली थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरे ने रास्ते में तोड़ा दम

कार में सवार कमल गोहिल (35) निवासी बड़ौदा गुजरात की मौके पर ही मौत हो गई । जबकि एक अन्य सवार तेजस्वी सोलंकी (32) पुत्र महेश मोची निवासी भावनगर गुजरात गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद बौंली थाना पुलिस ने घायल को बौंली सीएससी पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया। लेकिन, घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

मृतकों के परिजनों के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम

पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार चलने की हालत में नहीं होने के कारण रेस्ट एरिया में खड़ी करवा दी है। पुलिस ने शवों को बौंली सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दे दी है। परिजनों के आने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक कार सवार दो दोनों युवक गुजरात जा रहे थे। इस दौरान सवाईमाधोपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।

Updated on:

26 Dec 2025 12:37 pm

Published on:

26 Dec 2025 12:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, गुजरात के 2 युवकों की मौत

