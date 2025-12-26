Rajasthan Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, खाई में गिरी कार, गुजरात के 2 युवकों की मौत

कार में सवार कमल गोहिल (35) निवासी बड़ौदा गुजरात की मौके पर ही मौत हो गई । जबकि एक अन्य सवार तेजस्वी सोलंकी (32) पुत्र महेश मोची निवासी भावनगर गुजरात गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद बौंली थाना पुलिस ने घायल को बौंली सीएससी पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में जयपुर रैफर कर दिया। लेकिन, घायल युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।