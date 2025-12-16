करौली: पत्थर की खदान में युवक का उतराता मिला शव, नहीं हो सकी पहचान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय कुछ ग्रामीणों ने खदान में पानी के भीतर शव देखा। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शव कई दिन पुराना है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना मासलपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और मासलपुर थाना प्रभारी परमजीत सिंह पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खदान से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।