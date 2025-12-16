करौली: पत्थर की खदान में युवक का उतराता मिला शव, नहीं हो सकी पहचान

मौके पर पहुंचे लोग (फोटो-पत्रिका)
करौली। जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब मासलपुर-खेड़ा मार्ग पर गुबरेड़ा गांव के पास स्थित एक पत्थर की खदान में पानी के भीतर एक अज्ञात युवक का शव उतराता हुआ मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर के समय कुछ ग्रामीणों ने खदान में पानी के भीतर शव देखा। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शव कई दिन पुराना है। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना मासलपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और मासलपुर थाना प्रभारी परमजीत सिंह पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खदान से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।
पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच आंकी गई है। मृतक के शरीर पर नीले रंग की शर्ट, नीली जींस, कमर में चमड़े की बेल्ट और पैरों में लाल रंग के चमड़े के जूते थे। मौके पर मौजूद लोगों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। इसके बाद शव को मासलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि शव काफी हद तक सड़ चुका है और सिर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में मामला हादसे का प्रतीत हो रहा है और आशंका जताई जा रही है कि युवक का पैर फिसलने से खदान में गिरकर मौत हो गई हो। हालांकि, पुलिस हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही है।
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। शव की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
