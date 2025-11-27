Rajasthan News: राजस्थान में पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत, बच्चे पूछ रहे मम्मी-पापा कब आएंगे?

ओसियां- मथानिया रोड पर एक हादसे में ओसियां निवासी पति-पत्नी जितेंद्र और पायल सोनी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों करीब सात वर्ष पहले प्रेम विवाह के बंधन में बंधे थे। उनके दो बच्चे हैं। बड़ा तेजल 6 वर्ष का और छोटा लोकेश 2 वर्ष का। दोनों पत्नी के दोस्त की शादी में जोधपुर गए थे।