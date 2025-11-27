राजस्थान के इस मेगा हाईवे का 40 KM का इलाका बना एक्सीडेंट जोन, 2 साल में इतने लोगों की ले चुका है जान

Rajasthan Accident: जयपुर/पहाड़िया। जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सिंगल लेन हाईवे की कम चौड़ाई सामने आ रही है। सड़क पर ओवरटेक के चक्कर में भारी वाहन दुपहिया वाहन चालकों को चपेट में ले रहे हैं। पिछले 24 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो 40 किलोमीटर के दायरे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब साठ से अधिक लोग घायल हुए हैं।