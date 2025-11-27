Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के इस मेगा हाईवे का 40 KM का इलाका बना एक्सीडेंट जोन, 2 साल में इतने लोगों की ले चुका है जान

Rajasthan Accident: पिछले 24 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर 40 किलोमीटर के दायरे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 27, 2025

sagar road accident four teenagers killed of same family mp news

File Photo Patrika

Rajasthan Accident: जयपुर/पहाड़िया। जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सिंगल लेन हाईवे की कम चौड़ाई सामने आ रही है। सड़क पर ओवरटेक के चक्कर में भारी वाहन दुपहिया वाहन चालकों को चपेट में ले रहे हैं। पिछले 24 माह के आंकड़ों पर गौर करें तो 40 किलोमीटर के दायरे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब साठ से अधिक लोग घायल हुए हैं।

हाईवे की चौड़ाई कम होने के कारण टीलावाला मोड़ से लेकर मुहाना मोड़ तक का हिस्सा 'एक्सीडेंट जोन' बनता जा रहा है। यहां आमने-सामने से आने वाले बड़े वाहन ओवरटेक करते समय दुपहिया वाहनों को टक्कर मारकर निकल जाते हैं।

जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे और राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों की अनदेखी के चलते मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे भी हादसों को न्योता दे रहे हैं।

हाल ही में हुए हादसे

7 अक्टूबर को रातल्या बस स्टैंड के पास रामचंद्र धाणका निवासी मोहब्बतपुरा व विमलेश कुमार धाणका निवासी खातीपुरा तहसील सांगानेर की हादसे में मौत हुई। वहीं 4 नवंबर को बालावाला बस स्टैंड के पास सांवरमल बैरवा निवासी कास्या फागी की मौत हुई।

इनके अलावा लाल फार्म के पास, बाण्यावाली बस स्टैंड के पास, टीलावाला पुलिस चौकी के पास, रेनवाल मांजी बालाजी मोड़ के पास और हरसूलिया लक्ष्मी फार्म के पास भी एक-एक जने की मौत हो चुकी है।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहित पाराशर ने बताया कि जयपुर-भीलवाड़ा मेगा हाईवे सड़क मार्ग के खतरनाक घुमावों पर जगह चिन्हित कर संकेतक बोर्ड लगवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि हादसों में कमी लाई जा सके।

ये भी पढ़ें

Alwar: शादी के अगले दिन पच्चीस साल के दूल्हे की मौत, सूचना मिलते ही अचेत हो गई दुल्हन, सामने आई बड़ी वजह
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 01:21 pm

Published on:

27 Nov 2025 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के इस मेगा हाईवे का 40 KM का इलाका बना एक्सीडेंट जोन, 2 साल में इतने लोगों की ले चुका है जान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित, 9 उपाध्यक्ष और 7 मंत्री सहित 34 नामों की घोषणा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan BJP
जयपुर

काउंसलिंग से आगे: कक्षा आधारित भावनात्मक सीख का समय

ओपिनियन

Holiday 2025: दिसंबर में मिलेगी 12 दिन की छुट्टियां, सिर्फ 19 दिन खुलेंगे राजस्थान के स्कूल, देखें हॉलिडे लिस्ट

Holiday
जयपुर

Pension Update: ‘किसी भी पात्र की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए’, राजस्थान के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश

Pension Update Rajasthan Chief Secretary directs officers No eligible pension should be stopped
जयपुर

Ayodhya Ram Temple : अयोध्या के राममंदिर में राजस्थान का जलवा, जयपुर के शिल्पकारों ने किया विग्रहों का विशेष शृंगार

Rajasthan splendor in Ayodhya Ram temple Jaipur Craftsmen have specially decorated idols
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.