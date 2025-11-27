Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar: शादी के अगले दिन पच्चीस साल के दूल्हे की मौत, सूचना मिलते ही अचेत हो गई दुल्हन, सामने आई बड़ी वजह

Groom Died Next Day Of Wedding: परिवार और रिश्तेदारों में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं और नई नवेली दुल्हन के घर आने के बाद हर तरफ उल्लास का माहौल था।

2 min read
अलवर

image

Jayant Sharma

Nov 27, 2025

दूल्हा और दुल्हन की प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को सदमे में डाल दिया है। शादी के अगले ही दिन दूल्हे की मौत ने परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे की उम्र सिर्फ पच्चीस साल थी। बताया जा रहा है कि वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ में कार्यरत थे।

शिवाजी पार्क निवासी आदित्य की शादी बुधवार रात 25 नवंबर को अलवर की 60 फुट रोड निवासी पुलिसकर्मी श्याम सिंह की बेटी नव्या के साथ धूमधाम से संपन्न हुई थी। परिवार और रिश्तेदारों में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं और नई नवेली दुल्हन के घर आने के बाद हर तरफ उल्लास का माहौल था।

गुरुवार 26 नवंबर की सुबह, शादी के अगले ही दिन, आदित्य अपने घर के बाथरूम में गिर गए और वह उठ नहीं पाए। परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए। हालांकि डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आदित्य की जान नहीं बचाई जा सकी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। स्थिति की सटीक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

एक दिन पहले तक जिस घर में शहनाइयों की गूंज थी, अगले ही दिन वहां मातम और चीत्कार छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पति की मौत की खबर मिलते ही दुल्हन नव्या गहरे सदमे में चली गईं। वह अस्पताल पहुंची, जहाँ पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह अचेत हो गईं। परिवार के सदस्यों ने उन्हें संभाला और दिलासा देने की कोशिश की।

आदित्य एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता नंद किशोर रिटायर प्रिंसिपल हैं, जबकि उनके बड़े भाई आईओसीएल में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके मामा बने सिंह अलवर पुलिस लाइन में हैं। युवा, होनहार और प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत अधिकारी की शादी के अगले ही दिन हुई इस दुखद मौत ने पूरे अलवर शहर को स्तब्ध कर दिया है।

Published on:

27 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: शादी के अगले दिन पच्चीस साल के दूल्हे की मौत, सूचना मिलते ही अचेत हो गई दुल्हन, सामने आई बड़ी वजह

