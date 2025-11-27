Alwar: शादी के अगले दिन पच्चीस साल के दूल्हे की मौत, सूचना मिलते ही अचेत हो गई दुल्हन, सामने आई बड़ी वजह

गुरुवार 26 नवंबर की सुबह, शादी के अगले ही दिन, आदित्य अपने घर के बाथरूम में गिर गए और वह उठ नहीं पाए। परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए। हालांकि डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद आदित्य की जान नहीं बचाई जा सकी और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। स्थिति की सटीक जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।