रोती मां, बुजुर्ग दादा और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में गई थी युवती, अब प्रेमी ने रखने से किया इंकार

Jodhpur News: … जो अपने माता-पिता की ही नहीं हुई, वह किसी और की क्या होगी….। जोधपुर के वायरल वीडियो पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर यही कमेंट किया था और यह कमेंट अब पूरी तरह से सच भी होता नजर आ रहा है। मामला एक युवती के परिवार, शादी और प्रेमी से जुड़ा है। उसने जिस प्रेमी के लिए परिवार और पति को त्यागा, उसी प्रेमी ने अब उसे छोड़ दिया। युवती को नारी निकतेन भेजा गया है।