रोती मां, बुजुर्ग दादा और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में गई थी युवती, अब प्रेमी ने रखने से किया इंकार

Women Left Parents Or Husband For Lover: उसने जिस प्रेमी के लिए परिवार और पति को त्यागा, उसी प्रेमी ने अब उसे छोड़ दिया। युवती को नारी निकतेन भेजा गया है।

2 min read

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Oct 12, 2025

Photo Source - Social Media

Jodhpur News: … जो अपने माता-पिता की ही नहीं हुई, वह किसी और की क्या होगी….। जोधपुर के वायरल वीडियो पर एक यूजर ने सोशल मीडिया पर यही कमेंट किया था और यह कमेंट अब पूरी तरह से सच भी होता नजर आ रहा है। मामला एक युवती के परिवार, शादी और प्रेमी से जुड़ा है। उसने जिस प्रेमी के लिए परिवार और पति को त्यागा, उसी प्रेमी ने अब उसे छोड़ दिया। युवती को नारी निकतेन भेजा गया है।

शादीशुदा थी, लेकिन प्रेमी के लगातार संपर्क में थी युवती

दरअसल पूरा मामला जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र ओसियां से जुड़ा हुआ है। ओसियां में स्थित एक गांव में रहने वाली एक युवती के परिवार और पति से जुड़े इस मामले ने सभी को चौंका दिया है। ओसियां के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक युवती दूसरे समाज के युवक के साथ प्रेम में थी। परिवार ने उसे समझाया, वह नहीं मानी तो उसकी शादी भी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी वह प्रेमी के संपर्क में रही।

प्रेमी के बिना नहीं रह सकती, परिवार को भी छोड़ दिया

प्रेमी से दूरी नहीं बना सकी तो उसने अपने पति को छोड़ दिया। पति ने पत्नी के माता-पिता से शिकायत की और बाद में पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट दी। पुलिस ने युवती को तलाश लिया और उसे उसके माता-पिता के हवाले किया। लेकिन युवती ने पति और माता-पिता के साथ रहने से इंकार कर दिया। वह प्रेमी के पास जाना चाहती थी।

अब परिवार ने भी अपनाने से किया इंकार, बनाई दूरी

बेटी को समझाने के प्रयास में मां लगातार रोती रही, दादा और पिता उसे समझाते रहे। पुलिस ने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन युवती ने प्रेमी के पास जाने को आखिरी फैसला बताया और रोते परिवार को छोड़ गई। अब सूचना सामने आ रही है कि प्रेमी ने भी युवती को अपनाने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेजा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि परिवार ने भी अब मुंह मोड लिया है।

विधानसभा में विधायक ने उठाया था भागने वाली बहन-बेटियों का मुद्दा

उल्लेखनीय है कि जोधपुर के ओसियां से ही विधायक भैराराम सियोल ने हाल ही में विधानसभा में भी पति, परिवार छोड़कर और कम उम्र में प्रेमियों के साथ फरार होने वाली युवतियों का मामला उठाया था। उनकी मांग थी कि सरकार कानून बनाए और माता-पिता की अनुमति से होने वाली लव मैरिज को ही मान्यता दी जाए।

Published on:

12 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / रोती मां, बुजुर्ग दादा और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में गई थी युवती, अब प्रेमी ने रखने से किया इंकार

