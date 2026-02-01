Alwar News: अलवर के लाल का मणिपुर में हार्ट अटैक से दम टूटा, बीएसएफ में थे ASI, गांव में निकली तिरंगा सम्मान यात्रा

मुंडावर विधायक ललित यादव और इंदर यादव ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। इस दौरान गांव में शांति और अनुशासन के साथ तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। एएसआई राजेश कुमार का अंतिम संस्कार रविवार सुबह 10 बजे गांव के श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने दिवंगत जवान के देश सेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें नमन किया।