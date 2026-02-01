Rajasthan Politics: राजस्थान में यहां पंचायत चुनाव से पहले भाजपा में अंतर्कलह, जनप्रतिनिधियों के इस्तीफों से बढ़ी टेंशन

इससे पूर्व शुक्रवार को भी तीन पंचायत समिति सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इनका कहना था कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। विधायक इस मामले में बाधा बने हुए हैं। इसी तरह शनिवार को पंचायत समिति सदस्य फूलन देवी ने जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता को भेजे इस्तीफे में कहा है कि उन्हें आज तक न भाजपा की स्थानीय बैठक में बुलाया गया और न ही इसकी सूचना दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कठूमर में भाजपा केवल एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। विधायक प्रधान को कार्यभार ग्रहण नहीं कराने दे रहे हैं।