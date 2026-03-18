सरिस्का CTH बदलाव पर अलवर में भारी हंगामा, ‘खनन घोटाले’ का आरोप

बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासनिक अधिकारियों को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अलवर कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला, सीसीएफ संग्राम सिंह और डीएफओ अभिमन्यु साहरण से पूछा कि आखिर CTH क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता क्यों है। जूली ने आरोप लगाया कि नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब किसानों की जमीन को CTH में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान CTH क्षेत्र में कोई कमी नहीं है और अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि नए क्षेत्र निर्धारण की जरूरत क्यों पड़ रही है।