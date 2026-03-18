अलवर में रसोई गैस का हाहाकार: बुकिंग 31 हजार और स्टॉक मात्र 19 हजार, एजेंसियों पर पुलिस तैनात

गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। कई क्षेत्रों में स्थित गैस एजेंसी पर स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब उपभोक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। अलवर शहर में मालवीय नगर, एनईबी, स्कीम नंबर 10 और अलकापुरी समेत 13 प्रमुख गैस एजेंसियों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो राजगढ़ में भी लोगों ने गैस सिलेंडर के लिए सड़क जाम की थी। इसके अलावा कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि उनकी पुरानी बुकिंग का रिकॉर्ड ही सिस्टम से गायब कर दिया गया है। वहीं कुछ का कहना है कि उनकी पर्ची पर डिलीवरी की तारीख हर दिन आगे बढ़ा दी जाती है।