गैस किल्लत के बीच अलवर में पकड़ा सिलेंडरों का जखीरा



शहर में फिर लगी कतारें

शहर में सिलेंडर की मांग को लेकर सुबह से ही कतारें लग रही हैं। एनईबी में सुबह ही इतनी लंबी कतार लगी कि शाम तक इसका टूटना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से बुकिंग करवा रखी है, लेकिन गैस संचालक सिलेंडर नहीं दे रहा है। लोग यहां गुस्साए भी नजर आए। हालांकि एनईबी थाना के नजदीक होने की वजह से यहां पुलिस की व्यवस्था है। शहर की अन्य गैस एजेंसियों पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। यही वजह है कि पुलिस को हर जगह हस्तक्षेप करके लोगों को सिलेंडर दिलवाने पड़ रहे हैं। हालांकि देश में एलपीजी से भरा हुआ जहाज पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही किल्लत पर लगाम लगेगी।

