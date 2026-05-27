आर्ट्स कॉलेज में हंगामा, छात्रों ने किया प्रिंसिपल का घेराव, दी आत्मदाह की चेतावनी

अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में बुधवार को सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। क्लास रूम पूरी तरह खाली पड़े रहते हैं और पढ़ाई ठप है। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया कि कॉलेज का आधा स्टाफ सुबह आता तो है, लेकिन अपनी हाजिरी (अटेंडेंस) लगाने के तुरंत बाद चुपके से घर के लिए रफूचक्कर हो जाता है। इसके चलते दूर-दराज के गांवों से आने वाले छात्र दिनभर बिना पढ़ाई किए कॉलेज में भटकने को मजबूर हैं।