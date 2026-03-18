‘फर्जी IAS’ का खेल खल्लास, UPSC में 899 रैंक बताकर मनाया गांव में जश्न, बाद में शर्मिंदगी, एडमिट कार्ड ने खोली पोल

Alwar News: बानसूर क्षेत्र में एक युवक ने खुद को UPSC में चयनित बताकर अपने गांव में जमकर जश्न मनाया। यहीं नहीं युवक की कथित सफलता की खबर सुनकर दिग्गज नेता और प्रशासनिक अधिकारी बधाई देने उसके घर जा पहुंचे। क्षेत्र के नांगल भाव सिंह गांव निवासी निशांत कुमार ने दावा किया था कि उसने सिविल सेवा परीक्षा में 899वीं रैंक हासिल की है, लेकिन एडमिट कार्ड स्कैन करने पर उसका यह दावा पूरी तरह झूठ निकला। अब युवक को बधाई देने वाले लोग ही बगले झांक रहे हैं।