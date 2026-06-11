Alwar New Bus Stand: पीपीपी मोड पर बनेगा अलवर का नया रोडवेज बस स्टैंड, परिवहन निगम लीज पर देगा जमीन

अलवर शहर में बनने वाले नए रोडवेज बस स्टैंड के लिए यूआइटी ने जमीन परिवहन निगम को मुहैया करा दी, जिसके बदले निगम ने 7 करोड़ का भुगतान यूआइटी को किया है। इस प्रक्रिया के बाद करीब तीन माह से यहां कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में रोडवेज बस स्टैंड प्रोजेक्ट की अवधि और बढ़ रही थी। इसी बीच भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया कि अलवर का नया रोडवेज बस स्टैंड अब पीपीपी मोड पर बनेगा। यानी सरकार इस प्रोजेक्ट पर राशि नहीं लगाएगी। एजेंसी का चयन करेगी, जो पूरा खर्चा करेगी और उसी हिसाब से यहां से आमदनी करेगी। अब परिवहन निगम इसी माह में एजेंसी का चयन करेगा।