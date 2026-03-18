राजस्थान में IMD का बड़ा अलर्ट: 18,19,20 मार्च को 21 जिलों में तेज आंधी,बारिश और ओले, जानें पूरा मौसम अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 मार्च को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से आगामी 3 दिन प्रदेश के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं विभाग ने किसानों को पकी फसल का सुरक्षित भंडारण करने की सलाह दी है।