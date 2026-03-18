सरिस्का के जंगल में आग, 5 घंटे बाद पाया काबू; 2 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख 



लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तेज की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि सरिस्का का जंगल बेहद संवेदनशील है यहां 50 से अधिक बाघों का निवास है और सरिस्का देश -विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहां हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं।