राजगढ़ में मां कर्मा बाई जयंती पर भव्य शोभायात्रा, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत; सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन

शोभायात्रा (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में साहू समाज की ओर से आराध्य भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई की जयंती बुधवार को बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला।
एडवोकेट अवधेश साहू और मुन्नालाल साहू ने बताया कि शोभायात्रा का शुभारंभ रिद्धि-सिद्धि गणेश पोल मंदिर से किया गया। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं, जिनमें शिव-पार्वती, राम दरबार और मां कर्मा बाई की सजीव झलकियां प्रस्तुत की गईं। इन झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और जगह-जगह लोग इन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े।
शोभायात्रा के आगे महिलाएं भजन-कीर्तन करते हुए और नृत्य करती हुई चल रही थीं, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। बैंड-बाजों की धुनों के साथ निकली इस यात्रा में युवाओं और बच्चों का भी खास उत्साह देखने को मिला। कस्बे के विभिन्न मार्गों पर लोगों ने शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और श्रद्धालुओं को जलपान भी कराया।
यात्रा अनाज मंडी, चौपड़ बाजार, कांकवाड़ी बाजार, गोल सर्किल, सराय बाजार और बस स्टैंड होते हुए कारोठ मार्ग स्थित तबेला गेट के पास एक निजी गार्डन में पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका।
शोभायात्रा के समापन के बाद निजी गार्डन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज के पदाधिकारियों और समाजसेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। स्थानीय लोगों ने इसे एक यादगार और भव्य आयोजन बताया।
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