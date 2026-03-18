राजगढ़ में मां कर्मा बाई जयंती पर भव्य शोभायात्रा, पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत; सांस्कृतिक झांकियों ने मोहा मन



शोभायात्रा के समापन के बाद निजी गार्डन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज के पदाधिकारियों और समाजसेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। स्थानीय लोगों ने इसे एक यादगार और भव्य आयोजन बताया।