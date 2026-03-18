इंद्रेश उपाध्याय बोले – ईर्ष्या: भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा; अलवर में हो रही भागवत कथा

कथा वाचक ने धर्म की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहा कि कुल खानदान की मर्यादा और शरीर के स्तर पर किए गए कर्म धर्म हैं। लेकिन, जब व्यक्ति एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा के उद्धार का चिंतन करता है, तो वह परम धर्म कहलाता है। नाम, धन, यश और समृद्धि कमाना धर्म के अंतर्गत आता है, जबकि यह विचार करना कि जीवन के कुछ दिन बचे हैं और इस दिव्य चेतना को परमात्मा से मिलाना है, परम धर्म है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रामायण और महाभारत हमें धर्म सिखाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत हमें परम धर्म की ओर ले जाती है।