Union Budget 2026: सरिस्का एलिवेटेड रोड के लिए मिल सकते हैं 1200 करोड़, बजट से अलवर को कई बड़ी उम्मीदें

अलवर से दिल्ली के मध्य लोकल रेल सेवा की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे में इसकी घोषणा हो सकती है। अलवर से जिले के अन्य रेलवे स्टेशन को एक साथ एक ट्रेन के जरिए जोड़ा जा सकता है। स्पेशल सुविधा शुरू हो सकती है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। रामसेतु जल परियोजना के अलावा इसकी समकक्ष योजना शुरू की जा सकती है। राजगढ़ व रैणी में केंद्रीय विद्यालय को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में एक और केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल सकती है।