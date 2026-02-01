1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Union Budget 2026: सरिस्का एलिवेटेड रोड के लिए मिल सकते हैं 1200 करोड़, बजट से अलवर को कई बड़ी उम्मीदें

Union Budget 2026 Expectations : बजट से अलवर सहित राजस्थान के कई जिलों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एलिवेटेड रोड के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Feb 01, 2026

Sariska Elevated Road

सरिस्का एलिवेटेड रोड। फोटो: पत्रिका

अलवर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पेश करने जा रही है। बजट से अलवर सहित राजस्थान के कई जिलों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एलिवेटेड रोड के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। राम जल सेतु लिंक परियोजना (पूर्व में ईआरसीपी-पीकेसी) के लिए भी बजट जारी हो सकता है, ताकि अलवर समेत 13 जिलों में काम शुरू हो सकें।

सरिस्का के रिटायर्ड सहायक वन संरक्षक विनोद शर्मा ने बताया कि एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव काफी समय से केंद्र के पास है। ऐसे में इसे मंजूरी मिल सकती है। बायोलॉजिकल पार्क का प्रस्ताव भी केंद्र के पास मंजूरी के लिए गया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए 158 करोड़ रुपए की जरूरत है। सरिस्का में ईवी बसों के संचालन के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। सरिस्का का ईको सेंसिटिव जोन बन सकता है। हालांकि यह सीटीएच ड्राफ्ट के बाद ही संभव है।

रेलवे स्टेशन को मिल सकते हैं 120 करोड़

अलवर से दिल्ली के मध्य लोकल रेल सेवा की आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसे में इसकी घोषणा हो सकती है। अलवर से जिले के अन्य रेलवे स्टेशन को एक साथ एक ट्रेन के जरिए जोड़ा जा सकता है। स्पेशल सुविधा शुरू हो सकती है। रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। रामसेतु जल परियोजना के अलावा इसकी समकक्ष योजना शुरू की जा सकती है। राजगढ़ व रैणी में केंद्रीय विद्यालय को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में एक और केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी मिल सकती है।

नए औद्योगिक क्षेत्राें का इंतजार

खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ नया जिला बनने से अलवर के औद्योगिक क्षेत्र वहां चले गए। इससे अलवर जिले में अब औद्योगिक क्षेत्र नहीं बचे। केंद्रीय बजट में अलवर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। साथ ही, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के चलते अलवर के उद्योग बंद हो जाते हैं। ऐसे में इसे एनसीआर से बाहर करने की भी व्यापारियों ने मांग रखी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़कों को गांव की सड़कों से जोड़ने के लिए भी बजट मिल सकता है। जल संरचनाएं बनाने, जी राम जी योजना के तहत मजदूरों की राशि बढ़ाने, कृषि महाविद्यालय आदि की घोषणा हो सकती है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। ऐसे में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की लंबे समय से दरकार है।

ये भी पढ़ें

Milk Price Hike: बजट से पहले आम जनता को बड़ा झटका, राजस्थान में यहां दूध महंगा; नई दरें आज से लागू
उदयपुर
Milk Price Hiked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Union Budget 2026: सरिस्का एलिवेटेड रोड के लिए मिल सकते हैं 1200 करोड़, बजट से अलवर को कई बड़ी उम्मीदें
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: राजस्थान में यहां पंचायत चुनाव से पहले भाजपा में अंतर्कलह, जनप्रतिनिधियों के इस्तीफों से बढ़ी टेंशन

Sangam Chaudhary and MLA Ramesh Khinchi
अलवर

राजस्थान: 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ पर गणित के सरकारी शिक्षक को 5 साल जेल, पढ़ें जज की अहम टिप्पणी

Rajasthan High Court strict instructions remove illegal temple constructions from footpaths and roads
अलवर

Rajasthan Farmers: बदला खेती का गणित, किसानों ने इन 5 फसलों से मुंह मोड़ा; जानिए क्यों

rajasthan farmers
अलवर

धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, भव्य शोभायात्रा और कलश यात्रा निकली

अलवर

10 यूनिपोल लगाने के लिए 5 साल में देने होंगे 45 लाख रुपए, टेंडर आज

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.