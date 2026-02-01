Milk Price Hike: बजट से पहले आम जनता को बड़ा झटका, राजस्थान में यहां दूध महंगा; नई दरें आज से लागू

बढ़ती लागत और पशुपालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब उदयपुर के उपभोक्ताओं को दूध के लिए अब अधिक कीमत चुकानी होगी। संघ अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र पालीवाल ने बताया कि दुग्ध उत्पादन में चारे, श्रम, पशु आहार, परिवहन और देखभाल की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पशुपालकों को राहत देने के लिए मूल्य बढ़ोतरी आवश्यक हो गई थी।