पीएम कुसुम योजना से कोटपूतली-बहरोड़ जिले में सौर क्रांति, एक माह में 14 मेगावॉट के 8 प्लांट शुरू

अलवर: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के किसानों के लिए सौर ऊर्जा वरदान साबित हो रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों से अब किसान दिन के समय फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं। विद्युत निगम के सहयोग से लगाए गए इन संयंत्रों से न केवल स्वयं के खेतों को बिजली मिल रही है, बल्कि अन्य किसानों को भी दिन में बिजली सप्लाई की जा रही है।