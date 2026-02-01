Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगना शुरू, बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ेगा असर

इसके अलावा यदि जिला निर्वाचन अधिकारी को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को शामिल करना जरूरी होता है, तो आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा। बताया गया है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में सभी उपखंड अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।