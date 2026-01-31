31 जनवरी 2026,

शनिवार

अलवर

धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, भव्य शोभायात्रा और कलश यात्रा निकली

अलवर शहर में शनिवार को जांगिड़ समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 31, 2026

कलश यात्रा (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में शनिवार को जांगिड़ समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जांगिड़ युवक संघ के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा और शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया, जिससे आयोजन की शोभा और बढ़ गई।

शोभा यात्रा जांगिड़ धर्मशाला बस स्टैंड से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई मुंशी बाग स्थित विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान विश्वकर्मा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

शोभा यात्रा के समापन पर विश्वकर्मा मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जांगिड़ समाज के गणमान्य व्यक्तियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज के विकास, एकजुटता और सामाजिक उत्थान से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। आयोजन शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के माहौल में संपन्न हुआ।

Published on:

31 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, भव्य शोभायात्रा और कलश यात्रा निकली
अलवर

राजस्थान न्यूज़

