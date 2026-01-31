धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती, भव्य शोभायात्रा और कलश यात्रा निकली

अलवर शहर में शनिवार को जांगिड़ समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जांगिड़ युवक संघ के तत्वावधान में भव्य कलश यात्रा और शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया, जिससे आयोजन की शोभा और बढ़ गई।