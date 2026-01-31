पिनान में सांड पर कुल्हाड़ी से हमला, समय रहते बची जान, आरोपी की तलाश शुरू

अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में शनिवार को एक सांड पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से हमला किए जाने की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही गौरक्षा दल, पुलिस और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची। सांड के शरीर में फंसी कुल्हाड़ी को चिकित्सकीय सहायता और हेल्पलाइन टीम की मदद से सावधानीपूर्वक निकाला गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। समय पर उपचार मिलने से सांड की जान बचाई जा सकी।